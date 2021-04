Milano: lite tra 4 donne nei pressi della metro, 49enne arrestata (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Ha dato vita, insieme ad altre tre donne, ad una rissa, a Milano. Per questo è stata arrestata per i reati di rissa e lesioni personali. E’ accaduto a una pregiudicata 49enne di origine marocchina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021), 17 apr. (Adnkronos) – Ha dato vita, insieme ad altre tre, ad una rissa, a. Per questo è stataper i reati di rissa e lesioni personali. E’ accaduto a una pregiudicatadi origine marocchina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Milano: lite tra 4 donne nei pressi della metro, 49enne arrestata... - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Lite in famiglia finisce in tragedia, padre interviene a sedare i cugini e muore d'infarto - leggoit : Lite in famiglia finisce in tragedia, padre interviene a sedare i cugini e muore d'infarto - Yogaolic : #Milano Maxi controlli della polizia a San Siro: multe covid, denunce e una lite a sprangate sedata - Gab102009 : @GassmanGassmann I vicini di #AlbertoGenovese a Milano hanno chiamato la Polizia per anni Quelli venivano, trovavan… -