Mamma uccide i figli di 3, 2 anni e 6 mesi. Il racconto choc di Liliana: “Annegati per salvarli dal padre” (Di sabato 17 aprile 2021) Ha ucciso i figli di tre e due anni e la piccola di soli sei mesi perché voleva proteggerli da padre. “Li ho Annegati. L’ho fatto così dolcemente, non so come spiegarlo. Non volevo che subissero ulteriori abusi”, ha detto la donna alla polizia che l’ha arrestata. “Ho promesso loro quando sono nati che li avrei protetti. Li ho abbracciati e baciati e mi sono scusata per tutto il tempo. Ho amato i miei figli”, ha detto ancora donna, convinta che il marito fosse un trafficante di esseri umani e avesse abusato dei bambini. “Vorrei che i miei figli fossero vivi, sì, ma preferisco che non vengano torturati e maltrattati regolarmente per il resto della loro vita”. La donna è stata arrestata anche per furto d’auto, perché dopo l’omicidio dei figli è fuggita ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Ha ucciso idi tre e duee la piccola di soli seiperché voleva proteggerli da. “Li ho. L’ho fatto così dolcemente, non so come spiegarlo. Non volevo che subissero ulteriori abusi”, ha detto la donna alla polizia che l’ha arrestata. “Ho promesso loro quando sono nati che li avrei protetti. Li ho abbracciati e baciati e mi sono scusata per tutto il tempo. Ho amato i miei”, ha detto ancora donna, convinta che il marito fosse un trafficante di esseri umani e avesse abusato dei bambini. “Vorrei che i mieifossero vivi, sì, ma preferisco che non vengano torturati e maltrattati regolarmente per il resto della loro vita”. La donna è stata arrestata anche per furto d’auto, perché dopo l’omicidio deiè fuggita ...

VietatoMorireE : Stamani ho deciso di dire a due mie ex compagne di classe, della ricaduta di babbo. Sono stanca di dover far finta… - infoitinterno : 19ENNE UCCIDE PATRIGNO COL VELENO/ Bologna, mamma si salva ma tenta di strangolarla - AngekoC : Chiedi aiuto e conforto e ti senti risponde così. La mattina la fatica di alzarsi è immensa.Cerchi di reagire ma no… - hostvge91 : @SWNTAE95 mamma mi uccide non posso - devoproprio2 : @flowofhappyness Mi hai fatto scendere le lacrime al ricordo di Mamma bisognosa di attenzioni e cure da parte mia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma uccide Si finge un altro per capire se la moglie lo tradisce, poi la uccide con 8 coltellate Si finge un altro uomo per vedere se la moglie gli è fedele e poi la uccide con 8 coltellate. LEI GLI AVEVA CHIESTO IL DIVORZIO Tanju Acar, 35 anni di Fethiye, nella ... LA DONNA ERA MAMMA DI DUE FIGLI,...

Bologna, pasta al salmone col veleno: 19enne uccide il patrigno. La madre non la finisce e si salva ... nel Bolognese: un ragazzo di 19 anni, Alessandro Leon Asoli, avrebbe avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il patrigno, mentre la mamma è stata portata in gravi condizioni in ospedale. 'Correte, ...

Omicidio Noemi Durini, condannati per diffamazione genitori del killer: “Non era una brava ragazza” La 16enne venne uccisa dal fidanzato, Lucio Marzo, il 3 settembre del 2017. La ragazza venne sepolta, ancora viva, sotto un cumulo di pietre.

Mamma uccide le figlie di 3, 2 anni e 6 mesi: «L'ho fatto per salvarle dal loro papà» Uccide le sue tre figlie dicendo di volerle proteggere dal padre. Liliana Carrillo, 30 anni, ha confessato di aver annegato le sue figlie Joanna, di tre anni, Terry, di due e Sierra, di appena sei mes ...

Si finge un altro uomo per vedere se la moglie gli è fedele e poi lacon 8 coltellate. LEI GLI AVEVA CHIESTO IL DIVORZIO Tanju Acar, 35 anni di Fethiye, nella ... LA DONNA ERADI DUE FIGLI,...... nel Bolognese: un ragazzo di 19 anni, Alessandro Leon Asoli, avrebbe avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il patrigno, mentre laè stata portata in gravi condizioni in ospedale. 'Correte, ...La 16enne venne uccisa dal fidanzato, Lucio Marzo, il 3 settembre del 2017. La ragazza venne sepolta, ancora viva, sotto un cumulo di pietre.Uccide le sue tre figlie dicendo di volerle proteggere dal padre. Liliana Carrillo, 30 anni, ha confessato di aver annegato le sue figlie Joanna, di tre anni, Terry, di due e Sierra, di appena sei mes ...