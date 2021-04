I risultati degli anticipi delle 15: vittorie per Udinese e Sampdoria (Di sabato 17 aprile 2021) Tre punti importanti per Udinese e Sampdoria che battono il Crotone e il Verona. Le due squadra si attestano a centro classifica Da pochi minuti sono terminate le prime due gare della 31esima giornata di Serie A con il successo della Sampdoria sul Verona per 3-1 e la vittoria dell’Udinese per 1-2 sul Crotone di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 aprile 2021) Tre punti importanti perche battono il Crotone e il Verona. Le due squadra si attestano a centro classifica Da pochi minuti sono terminate le prime due gare della 31esima giornata di Serie A con il successo dellasul Verona per 3-1 e la vittoria dell’per 1-2 sul Crotone di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : risultati degli DIRETTA/ Pordenone Frosinone streaming video DAZN: solo 5 precedenti ...e in grado di lanciare verso la finale degli spareggi il Frosinone che poi perse contro lo Spezia stesso. Nella gara d'andata le due squadre hanno chiuso allo Stirpe col risultato di 1 - 1. Risultati ...

DIRETTA/ Sassuolo Fiorentina streaming video tv: nelle ultime sfide... ...la squadra allenata da De Zerbi punti a un finale di campionato in linea con gli ottimi risultati ... per l'affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 3.05 volte l'importo investito con ...

NBA, risultati della notte: Philadelphia batte anche i Clippers, Randle travolge Dallas

Forestas, gli operai protestano contro il nuovo contratto "regionale" Gli operai Forestas alzano nuovamente la voce contro il nuovo contratto regionale che potrebbe vedere la luce martedì 20, o giovedì 22. E sono pronti ad azioni eclatanti di protesta e a passare alle v ...

