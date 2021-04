Genova | dentista 91enne muore e lascia in eredità 5 milioni ai poveri

Advertising

repubblica : Genova, dentista 91enne lascia 5 milioni ai poveri - si996699 : RT @ErmannoKilgore: Genova, dentista di Rivarolo lascia 5 milioni di euro ai bambini e ai poveri - Il Secolo XIX - Leonessa121 : RT @repubblica: Genova, dentista 91enne lascia 5 milioni ai poveri - NoiNotizie : RT @repubblica: Genova, dentista 91enne lascia 5 milioni ai poveri - calalaruta : RT @ErmannoKilgore: Genova, dentista di Rivarolo lascia 5 milioni di euro ai bambini e ai poveri - Il Secolo XIX -

Ultime Notizie dalla rete : Genova dentista

Il Secolo XIX

Unadiin pensione, Angela Torelli, scomparsa a 91 anni lo scorso 12 marzo, ha lasciato quasi 5 milioni di euro in beneficenza: circa 2,5 milioni alla Lega del Filo d'Oro, 1,5 milioni ai ...A febbraio, sempre a, aveva fatto sensazione il lascito di una riservatissima ex professoressa di italiano di origini nobiliari, Marisa Cavanna, scomparsa a 96 anni lasciando circa 25 milioni ...Una dentista di Genova in pensione, Angela Torelli, scomparsa a 91 anni lo scorso 12 marzo, ha lasciato quasi 5 milioni di euro in beneficenza: circa 2,5 milioni alla Lega del Filo d'Oro, 1,5 milioni ...TRENTO. Una dentista di Genova in pensione, Angela Torelli, scomparsa a 91 anni lo scorso 12 marzo, ha lasciato quasi 5 milioni di euro in beneficenza: circa 2,5 milioni alla Lega del Filo d'Oro , 1,5 ...