Farris | “Simone tiene al confronto con Pippo | vogliamo dedicargli un’altra vittoria”

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Alla vigilia di Lazio–Benevento, il vice tecnico biancoceleste Massimilianoè intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dal Centro Sportivo di Formello. Condizione – “La squadra sta bene, recuperiamo Lazzari e Correa ma purtroppo perdiamo Caicedo. Ci può stare però di dover fare a meno di qualcuno per squalifica a questo punto della stagione, abbiamo anche qualche diffidato. Ci aspettano tre gare in pochi giorni, sicuramente faremo delle rotazioni“. Inzaghi – “Siamo in contatto quotidiano con lui, visiona e monitora ogni allenamento, decideremo insieme. Per fortuna sta meglio, siamo in attesa del suo tampone negativo, che speriamo arrivi presto. La squadra gli ha dedicato ladi Verona,anche lacontro il ...

Inzaghi ancora in isolamento domiciliare per via del Covid, in conferenza stampa, così come era accaduto prima di Verona, c'è il vice Massimiliano. Ai microfoni di Lazio Style Channel ...Commenta per primo In attesa della sfida contro il Benevento , ecco come il vice diInzaghi , Massimilianoha presentato il match ai microfoni ufficiali della Lazio : 'La squadra sra bene, si è allenata bene, abbiamo in più Lazzari e Correa , perdiamo Caicedo , ma in ...