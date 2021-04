Draghi, un rischio ragionato (Di sabato 17 aprile 2021) Il Governo indica il nuovo percorso anche alla luce del forte disagio sociale e delle spinte che arrivano dal suo interno Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) Il Governo indica il nuovo percorso anche alla luce del forte disagio sociale e delle spinte che arrivano dal suo interno

Advertising

Adnkronos : Riaperture, #Galli a #Ottoemezzo e il rischio calcolato di Draghi: “Calcolato male”. - EnricoLetta : La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovrem… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Aprile: Salvini detta legge. Rissa fra i ministri. Il 26 si riapre – Draghi:… - pieroAlessio : RT @guidogentili1: Ma è credibile rientro monstre da #debito e #deficit (qui parliamo da 11,8 deficit/PIL 2021 a 3% 2025)? Rischio forte è… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: #Draghi va in conferenza stampa con #Speranza, parla di “rischio ragionato” sulla base di dati “in miglioramento” e riap… -