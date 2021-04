Dichiarazioni pre Napoli-Inter | le parole di Conte

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) Alla vigilia della gara di campionato, Antonioha rilasciato le consuetepre. La partita sarà valida per la 31a giornata del campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per domani 18 aprile dalle ore 20:45. La gara avrà luogo presso il Diego Armando Maradona di: probabili formazioni e dove vederlapre: cosa si aspetta? Il tecnico neroazzurro ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della gara sul canale tematico della società: “Sicuramente sarà una partita impegnativa. Ho sempre messo ilnella preferenza di quelle 2/3 squadre che potevano competere per lo Scudetto ...