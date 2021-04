D’Aversa: “Stiamo buttando via una stagione per nostri errori. Troppe distrazioni e superficialità” (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha commentato a Dazn la sconfitta bruciante sul campo del Cagliari, maturata nei secondi finali. Queste le sue parole: “Sicuramente questa sconfitta rimarrà indimenticabile per come è arrivata. Credo che la partita sotto l’aspetto del risultato e del gioco l’abbiamo avuta sempre in controllo. E’ inspiegabile concedere due gol a due minuti dalla fine, nonostante avessimo avuto la possibilità anche di andare in vantaggio, con un errore di inesperienza perché avevamo un giocatore libero in area che poteva segnare. Abbiamo concesso un’altra situazione in cui abbiamo perso la gara”. Nel secondo tempo forse è mancato l’equilibrio di Kucka?“E’ un giocatore importante per noi, ci dà equilibrio ed esperienza. Ma ci sono state altre situazioni, come l’uscita di Laurini per crampi o di Pezzella, quando sei obbligato a cambiare la squadra ne ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Il tecnico del Parma, Roberto, ha commentato a Dazn la sconfitta bruciante sul campo del Cagliari, maturata nei secondi finali. Queste le sue parole: “Sicuramente questa sconfitta rimarrà indimenticabile per come è arrivata. Credo che la partita sotto l’aspetto del risultato e del gioco l’abbiamo avuta sempre in controllo. E’ inspiegabile concedere due gol a due minuti dalla fine, nonostante avessimo avuto la possibilità anche di andare in vantaggio, con un errore di inesperienza perché avevamo un giocatore libero in area che poteva segnare. Abbiamo concesso un’altra situazione in cui abbiamo perso la gara”. Nel secondo tempo forse è mancato l’equilibrio di Kucka?“E’ un giocatore importante per noi, ci dà equilibrio ed esperienza. Ma ci sono state altre situazioni, come l’uscita di Laurini per crampi o di Pezzella, quando sei obbligato a cambiare la squadra ne ...

