Crotone - Udinese 1 - 2 | De Paul protagonista allo Scida | doppietta ed espulsione

Quinta sconfitta di fila per ilche deve arrendersi anche all': a sette turni dalla fine, per gli 'Squali' si profila sempre di più il ritorno in Serie B, con il quartultimo posto che dista ben dodici punti. ...Commenta per primo1 - 2, le pagelle delCordaz 6.5: Si oppone con sufficienza al tiro di Nestorovski, poi non può quasi nulla sul successivo tiro di De Paul. Bene su Okaka. Djidji 5.5: Scivola ...CROTONE (ITALPRESS) – L’Udinese espugna lo Scida, torna al successo dopo quattro partite e mette praticamente al sicuro la sua permanenza in Serie A. Profondo rosso, invece, per il Crotone, che incass ...Contro i friulani non arriva la prova d'orgoglio ma la 24esima sconfitta. Segna ancora il bomber nigeriano, alla sua decima rete consecutiva nelle ultime 7 partite ...