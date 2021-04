Cresce l’interesse degli italiani per l’elettronica di seconda mano (Di sabato 17 aprile 2021) L’anno appena passato dal carattere decisamente particolare ha portato scompiglio in ogni aspetto della vita degli italiani. Anche nel settore della tecnologia gli effetti della pandemia hanno portato stravolgimenti, con un forte rialzo delle vendite nei prodotti tecnologici anche per via della didattica a distanza e del lavoro da casa. La piattaforma di annunci per la compravendita di oggetti usati, Subito, ha fatto il punto sull’elettronica “second hand” che sta avendo un ruolo sempre più importante tra le abitudini degli italiani nella nuova “normalità” a partire dal Covid-19. All’interno della categoria Elettronica c’è stata una crescita importante di traffico rispetto all’anno precedente soprattutto per Console e Videogiochi (+24%) e Informatica (+21%), con un totale di quasi 129 milioni di visite ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 aprile 2021) L’anno appena passato dal carattere decisamente particolare ha portato scompiglio in ogni aspetto della vita. Anche nel settore della tecnologia gli effetti della pandemia hanno portato stravolgimenti, con un forte rialzo delle vendite nei prodotti tecnologici anche per via della didattica a distanza e del lavoro da casa. La piattaforma di annunci per la compravendita di oggetti usati, Subito, ha fatto il punto sul“second hand” che sta avendo un ruolo sempre più importante tra le abitudininella nuova “normalità” a partire dal Covid-19. All’interno della categoria Elettronica c’è stata una crescita importante di traffico rispetto all’anno precedente soprattutto per Console e Videogiochi (+24%) e Informatica (+21%), con un totale di quasi 129 milioni di visite ...

