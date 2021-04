Cosa c’è da sapere sulle azioni Total (Di sabato 17 aprile 2021) Poco più di dieci giorni fa il gruppo Total Total ha firmato un memorandum d’intesa con l’Iraq per quattro progetti nel campo del gas naturale, dell’energia solare e del ritrattamento dell’acqua di mare. Oltre a questo progetto incentrato sul segmento del gas naturale, il gruppo francese Total prenderà anche il controllo di un altro progetto Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Poco più di dieci giorni fa il gruppoha firmato un memorandum d’intesa con l’Iraq per quattro progetti nel campo del gas naturale, dell’energia solare e del ritrattamento dell’acqua di mare. Oltre a questo progetto incentrato sul segmento del gas naturale, il gruppo franceseprenderà anche il controllo di un altro progetto

Advertising

ladyonorato : Cosa c’è dietro la censura dei social network verso l’informazione indipendente? Come fare per contrastarla? Ho pos… - albertoangela : Cosa c’è di vero nella storia di Pocahontas, la nativa americana la cui immagine è stata tramandata nei secoli dall… - borghi_claudio : @Luca_Mussati Mussati, ho capito il principio, ma lei ha capito cosa ho detto io? O rifiutiamo direttamente il prin… - tripalosky99 : @il_Terz Eh no, un accanimento così non c'era mai stato prima che l'Inter arrivasse li. E ripeto, il discorso è lo… - mircocatania : @cioc97 @romeoagresti Che qui sembra che senza di lui si sia vinto champions a ripetizione, vedrai che se fosse arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Tutto quello che c'è da sapere sul funerale del Principe Filippo (in 5 punti) Il Sole 24 ORE