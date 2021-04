Contro J.K. Rowling la cancel culture ha fallito

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 17 aprile 2021) Politicamente corretto e pubblico, si sa, non sempre vanno d’accordo, e meno che mai nella letteratura di massa. Così, poco sembra interessare a miliardi di lettori e fan l’ombra del sospetto di transfobia da cui J.K.è stata avvolta in questi anni. Oggi la “mamma” di Harry Potter è più ricca della Regina, si appresta a pubblicare e a vedere tradotto in venti lingue l’ennesimo potenziale best seller per ragazzi (Il Maialino di Natale, in Italia edito da Salani), le riprese del terzo capitolo cinematografico della sua saga Animali fantastici e dove trovarli sono state appena ultimate, mentre la Cina ha scelto proprio le pellicole del maghetto più celebre al mondo per riaprire i cinema dopo la pandemia. Un fiume in pienacui neanche l’imponente macchina della disapprovazione intellettuale e mediatica ha saputo porre un argine. Un attacco ...