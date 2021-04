Carabiniere punito perché sindacalista Mosap | “Qualcuno deve iniziare a studiare materia sindacale”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 17 aprile 2021) «E’ per certi versi tragicomico quanto accaduto al collega dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Mancuso, nonché segretario provinciale di Viterbo del sindacato militare NSC, per il quale il suo comando di appartenenza ha chiesto la sanzione disciplinareintervenuto sulla stampa in qualità di Dirigente, senza autorizzazioni dei superiori. Con tutto il rispetto per i colleghi Carabinieri, quinelle stanze alte,un po’ di». Lo dichiara Fabio Conestà, Segretario Generale del MovimentoAutonomo di Polizia (), con il quale Giuseppe Mancuso era intervenuto in un comunicato congiunto sulla stampa viterbese, in cui si chiedeva di rivalutare ...