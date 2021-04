Cagliari-Parma streaming | una sfida per la salvezza

(Di sabato 17 aprile 2021)è uno degli anticipi della 31esima giornata di Serie A ed è un vero scontroche nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare. Per entrambe conquistare i tre punti vorrebbe dire mantenere vive le speranze di restare nel massimo campionato. In caso di successo gli emiliani avrebbero la possibilità di L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Parma

... Atalanta 61; Napoli 59; Lazio* 55; Roma 54; Sassuolo** 46; Verona** 41; Sampdoria** 39; Udinese** 36; Bologna 34; Genoa e Spezia 32; Fiorentina** e Benevento 30; Torino* 27;22;20, ...... Atalanta 61; Napoli 59; Lazio* 55; Roma 54; Sassuolo** 46; Verona** 41; Sampdoria** 39; Udinese** 36; Bologna 34; Genoa e Spezia 32; Fiorentina** e Benevento 30; Torino* 27;22;20, ...La Fiorentina è in silenzio stampa e da domani tutti in ritiro in vista della importante gara contro il Verona di martedì sera. Facce scure al termine della gara contro il Sassuolo e se il Cagliari fr ...Sono state rese note le formazioni ufficiali di Cagliari-Parma, match che chiude questo sabato di Serie A. Ecco le scelte dei due tecnici: ...