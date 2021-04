Bologna | avvelenato compagno della madre Il tragico epilogo

Advertising

infoitinterno : A Bologna un ragazzo di 19 anni ha avvelenato la madre e il compagno di lei, morto l'uomo - Vivodisogniebas : RT @RADIOBRUNO1: La tragedia familiare si è consumata nella notte nel Bolognese #Bologna #cronaca #RadioBruno #16aprile - OlderGf : Ha ucciso con un piatto di pennette al salmone, avvelenato, il compagno della madre mentre la madre è ricoverata un… - gaiaitaliacom : Bologna, 19 enne sospettato di avere avvelenato la madre e il suo nuovo compagno - bolognanewsgaia : Bologna, 19 enne sospettato di avere avvelenato la madre e il suo nuovo compagno -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna avvelenato

19ENNE UCCIDE PATRIGNO COL VELENO/, mamma si salva ma tenta di strangolarla A far sorgere i ... (Aggiornamento di Emanuela Longo) 40ENNE MORTO: ACCUSE ALLA MOGLIE Una donna di Termini ...... MAMMA È GRAVE Arriva da Ceretolo di Casalecchio di Reno , in provincia di, una storia incredibile. Un giovane di 19 anni con problemi psichiatrici ed attualmente in cura hala ...Ceretolo di Casalecchio: 19enne avvelena i genitori. Il 19enne, che si è costituito ai carabinieri, è stato fermato al termine di un interrogatorio. E’ stato trovato un bicchiere in cucina, con una so ...Il ragazzo, che era stato in cura per problemi psichiatrici, avrebbe messo del veleno nella pasta servita a cena: si ignorano le ragioni del gesto ...