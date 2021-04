Athletic Bilbao-Barcellona: due indipendentiste a caccia della Coppa di Spagna (Di sabato 17 aprile 2021) Athletic Bilbao-Barcellona non è una partita come le altre. Non solo perché è la finale di Copa del Rey ma poiché questa sera alle 21:30, di fronte, ci saranno due squadre dichiaratamente indipendentiste, casa e simbolo di chi odia, da sempre, il governo centrale di Madrid e la monarchia. Due club che, spesso, hanno espresso reciproca solidarietà in occasione dei rifiuti ricevuti in seguito alle richieste di indipendenza. Catalani e baschi: storia di proteste La storia recente ci mostra come i sentimenti catalani non siano mai spenti del tutto: dal caso Puigdemont alle proteste di piazza degli ultimi mesi. Piquè, colonna della difesa blaugrana e barcellonese DOC, ha spesso appoggiato i sostenitori dell’indipendenza della Catalogna. Più volte è sceso in campo con la selezione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021)non è una partita come le altre. Non solo perché è la finale di Copa del Rey ma poiché questa sera alle 21:30, di fronte, ci saranno due squadre dichiaratamente, casa e simbolo di chi odia, da sempre, il governo centrale di Madrid e la monarchia. Due club che, spesso, hanno espresso reciproca solidarietà in occasione dei rifiuti ricevuti in seguito alle richieste di indipendenza. Catalani e baschi: storia di proteste La storia recente ci mostra come i sentimenti catalani non siano mai spenti del tutto: dal caso Puigdemont alle proteste di piazza degli ultimi mesi. Piquè, colonnadifesa blaugrana e barcellonese DOC, ha spesso appoggiato i sostenitori dell’indipendenzaCatalogna. Più volte è sceso in campo con la selezione ...

