Amici, Raimondo Todaro su Martina “Si vede che sei acerba…” (Di sabato 17 aprile 2021) Il campione di Latino, Raimondo Todaro, ha giudicato tutti i ballerini del talent Amici. E su di ognuno di essi ha detto la sua opinione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@Amiciufficiale) Maria De Filippi ha fatto gli onori di casa: nella puntata andata in onda ieri pomeriggio di ‘Amici’, nel day time, la conduttrice ha presentato un ospite d’onore, Raimondo Todaro, grande campione di latino. All’ex marito di Francesca Tocca è stato chiesto di dare la propria opinione in merito a tutti i ballerini rimasti in gara. Raimondo Todaro ha voluto precisare che avrebbe giudicato solo l’esibizione di quel giorno e non il percorso ... Leggi su formatonews (Di sabato 17 aprile 2021) Il campione di Latino,, ha giudicato tutti i ballerini del talent. E su di ognuno di essi ha detto la sua opinione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@ufficiale) Maria De Filippi ha fatto gli onori di casa: nella puntata andata in onda ieri pomeriggio di ‘’, nel day time, la conduttrice ha presentato un ospite d’onore,, grande campione di latino. All’ex marito di Francesca Tocca è stato chiesto di dare la propria opinione in merito a tutti i ballerini rimasti in gara.ha voluto precisare che avrebbe giudicato solo l’esibizione di quel giorno e non il percorso ...

Advertising

zazoomblog : Amici 20 Raimondo Todaro “giudice” per un solo giorno: le parole su Francesca Tocca - #Amici #Raimondo #Todaro #“g… - zazoomblog : Raimondo Todaro approda ad Amici quale sarà il suo ruolo? - #Raimondo #Todaro #approda #Amici - __ladyf : Amici 20, Raimondo Todaro sulla sua ex Francesca Tocca: 'È la migliore ballerina italiana' - vit_amici : RT @livenoneflavia: Giulia: È PURE FIGO. RAGA MA È PROPRIO BELLO STO RAIMONDO URCA! ?? Ma colleghiamoci con Sangiovanni in casetta ?? #Amici… - zazoomblog : Raimondo Todaro ad Amici 20 spende bellissime parole per l’ex moglie Francesca Tocca. E su Martina Miliddi… -… -