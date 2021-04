Amedeo in lacrime durante il suo show | il ricordo di una grande perdita

Advertising

lazziamanu : @SaCe86 @ritadallachiesa E le lacrime di Amedeo? E chi se lo aspetta a che fosse così cucciolo!? - FunweekMag : Cari #pioeamedeo la queen De Filippi non è di lacrime facile: ecco le uniche volte che si è commossa in tv… - Unf_Tweet : - tommaleopage : RT @MasterAb88: Pio e Amedeo hanno compiuto l'upgrade che a loro serviva e che avevano promesso. Spettacolo fatto benissimo, che alterna i… - _bloodsangel : RT @MasterAb88: Pio e Amedeo hanno compiuto l'upgrade che a loro serviva e che avevano promesso. Spettacolo fatto benissimo, che alterna i… -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo lacrime

Today.it

Maria De Filippi legge una lettera diindirizzata al padre - presente in studio - rimasto da poco vedovo. Il comico si scioglie in, emozione in studio.Maria De Filippi si diverte fino alleMaria De Filippi è stata l'ospite d'onore della prima puntata dell'attesissimo programma di Pio eche è andato in onda su canale 5 ieri sera. ...Felicissima Sera, Amedeo sorprende tutti e scoppia in lacrime: «Sono incazzato ogni giorno...». Ieri, l'esordio dello show di Canale 5 condotto da Pio e Amedeo, il duo ...Felicissima Sera, Maria De Filippi spiazza tutti e rivela: «Sì ho tradito, ecco quando...». Ieri, su Canale 5, l'esordio dello show condotto da Pio e Amedeo. A tenere ...