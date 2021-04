Zona Euro, cresce surplus bilancia commerciale a febbraio (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – cresce il surplus della bilancia commerciale dell’EuroZona, a febbraio, registrando un surplus di 17,7 miliardi di Euro, rispetto all’avanzo di 6,3 miliardi del mese precedente. Nello stesso mese del 2020 si era registrato un saldo di +23,4 miliardi. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unione Europea (Eurostat), indica che le esportazioni sono state pari a 178,6 miliardi di Euro in calo del 5,5% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese del 2,7% a 161 miliardi.L’interscambio commerciale all’interno dell’area della moneta unica si è portato a 164,8 miliardi di Euro, in aumento dell’1,7% rispetto a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) –ildelladell’, a, registrando undi 17,7 miliardi di, rispetto all’avanzo di 6,3 miliardi del mese precedente. Nello stesso mese del 2020 si era registrato un saldo di +23,4 miliardi. Il dato, reso noto dall’Istituto di statistica dell’Unionepea (stat), indica che le esportazioni sono state pari a 178,6 miliardi diin calo del 5,5% su anno, mentre le importazioni nello stesso periodo sono scese del 2,7% a 161 miliardi.L’interscambioall’interno dell’area della moneta unica si è portato a 164,8 miliardi di, in aumento dell’1,7% rispetto a ...

