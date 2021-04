Zaki, Draghi sulla cittadinanza: “Un’iniziativa parlamentare, il governo non è coinvolto”. La protesta di Amnesty e di diversi parlamentari (Di venerdì 16 aprile 2021) Quella della concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki è “Un’iniziativa parlamentare in cui il governo al momento non è coinvolto”. Le parole di Mario Draghi sulla richiesta del Senato, attraverso un ordine del giorno bipartisan, sulla concessione della cittadinanza al ricercatore che studiava in Italia e da un anno si trova in carcere in Egitto hanno provocato la protesta di associazioni e parlamentari. Critiche sono piovute da Pd, M5s, Sinistra Italiana e Forza Italia. Oltre ad Amnesty International che parla di un “brutto segnale” ad appena 48 ore dal voto di Palazzo Madama: “Veramente il governo in aula al Senato si è impegnato, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Quella della concessione dellaitaliana a Patrickè “in cui ilal momento non è”. Le parole di Mariorichiesta del Senato, attraverso un ordine del giorno bipartisan,concessione dellaal ricercatore che studiava in Italia e da un anno si trova in carcere in Egitto hanno provocato ladi associazioni e. Critiche sono piovute da Pd, M5s, Sinistra Italiana e Forza Italia. Oltre adInternational che parla di un “brutto segnale” ad appena 48 ore dal voto di Palazzo Madama: “Veramente ilin aula al Senato si è impegnato, con ...

