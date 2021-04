Una Vita, anticipazioni dal 19 al 24 aprile: una sconvolgente scoperta (Di venerdì 16 aprile 2021) Ad Una Vita, nel corso delle prossime puntate, continuerà a tenere banco l'incidente di Felipe, come raccontano le anticipazioni dal 19 al 24 aprile. Il commissario Mendez, infatti, svolgerà delle indagini nel quartiere e interrogherà Marcia circa la violenta discussione tra Felipe e Santiago. Nel frattempo, le condizioni dell'avvocato saranno sempre critiche, mentre Jacinto e Marcelina, certi che il sogno sulla zia Anita si riferisca al numero vincente della lotteria, cominceranno a cercarlo. Più tardi, Arantxa sorprenderà José mentre abbraccia Esther. Dal canto suo, Maite solleciterà Felicia ad iscrivere Camino alla scuola di Belle Arti, ma lei si opporrà. Intanto, Ursula, in convento, chiederà un confessore, mentre Santiago, dopo aver pregato Marcia di fornirgli un alibi per l'incidente di Felipe, verrà arrestato da Mendez. Una ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 16 aprile 2021) Ad Una, nel corso delle prossime puntate, continuerà a tenere banco l'incidente di Felipe, come raccontano ledal 19 al 24. Il commissario Mendez, infatti, svolgerà delle indagini nel quartiere e interrogherà Marcia circa la violenta discussione tra Felipe e Santiago. Nel frattempo, le condizioni dell'avvocato saranno sempre critiche, mentre Jacinto e Marcelina, certi che il sogno sulla zia Anita si riferisca al numero vincente della lotteria, cominceranno a cercarlo. Più tardi, Arantxa sorprenderà José mentre abbraccia Esther. Dal canto suo, Maite solleciterà Felicia ad iscrivere Camino alla scuola di Belle Arti, ma lei si opporrà. Intanto, Ursula, in convento, chiederà un confessore, mentre Santiago, dopo aver pregato Marcia di fornirgli un alibi per l'incidente di Felipe, verrà arrestato da Mendez. Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Acerbi: "Champions, vietato sbagliare. Europeo? Italia arriverà lontano" Acerbi a 360° a Sky Sport 24 . Il centrale della Lazio ha parlato del suo percorso personale, sottolineato quanto sia importante la mentalità per vincere e migliorare . Nella vita e nello sport. Una maturazione avvenuta grazie all'aiuto della psicoanalisi che gli ha dato la "convinzione di essere all'altezza delle situazioni" . Un lavoro che lo ha anche portato a scegliere ...

Pistacchio di Bronte DOP: la scommessa dolciaria di Pistì in Sicilia Molto attenta anche alla formazione, l'Azienda ha dato vita a due scuole: una di pasticceria e una di cultura agricola. Il pistacchio verde di Bronte è un Presidio Slow Food e prodotto DOP che ...

Salvini detta la sua agenda (all'insaputa del Governo): "Il coprifuoco alle 22 sarà tolto presto" Il leader della Lega: "La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di Speranza".

Locked Down: la recensione del film con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor Locked Down recensione del film con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor in streaming su tutte le principali piattaforme ...

