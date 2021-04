Traffico Roma del 16-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto incidente con code sul Lungotevere dei Cenci in direzione Castel Sant’Angelo Flaminio è chiuso viale dei Colli Portuensi per una grossa buca tra la Circonvallazione Gianicolense via bennicelli in direzione di viale Isacco Newton rallentamenti su Viale Palmiro Togliatti nei pressi di viale Battista Bardanzellu per lavori al dotto con riduzione della sede viaria vanno avanti lavori di potatura degli alberi su Viale delle Milizie per questo motivo è vietato il transito tra via damiata e via Lepanto e per lo stesso motivo il servizio del tram 19 limita le corse a Valle Giulia con servizio bus navetta poi fino a piazza Risorgimento deviazioni anche per le linee bus di zona dettagli di queste altre notizie sul sitoponte luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi ...