Smalling, notte di terrore: rapinatori irrompono in casa. Rubati rolex e gioielli (Di venerdì 16 aprile 2021) notte di terrore vero in casa di Chris Smalling. Il difensore della Roma, ieri non impegnato in Europa League perché sta recuperando da un fastidio al ginocchio, è stato rapinato in casa alla presenza ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021)divero indi Chris. Il difensore della Roma, ieri non impegnato in Europa League perché sta recuperando da un fastidio al ginocchio, è stato rapinato inalla presenza ...

Roma, Chris Smalling rapinato in casa da tre uomini armati Il calciatore della Roma Chris Smalling è stato rapinato nella notte in casa sua da tre uomini armati . Smalling, sorpreso nel sonno, è stato costretto dai banditi incappucciati ad aprire la cassaforte e a consegnare tre Rolex e ...

Roma, paura Smalling: 3 uomini armati, il giocatore costretto ad aprire la cassaforte A chiamare il numero di emergenza è stata proprio la moglie del calciatore in forza alla Roma, intorno alle 4,55 di questa mattina. Chris Smalling, difensore della Roma, ha vissuto degli attimi di ...

Rapina a casa del giocatore della Roma Smalling: tre uomini armati fanno irruzione Roma - Momenti di paura, nella notte, per il giocatore della Roma Chris Smalling e la moglie. Alle 5 circa, tre uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nella casa della coppia a Tor Carbone e ...

