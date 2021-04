Segno più per Ftse Mib e spread (Di venerdì 16 aprile 2021) Ultima seduta della settimana in crescendo per le borse europee, spinte nel corso della seconda parte dai nuovi record messi a Segno dalle borse USA. Sul listino di Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha terminato in rialzo dello 0,88% portandosi a 24.744,38 punti, spicca in particolare il buon andamento del comparto industriale. CNH Industrial, che ha confermato di voler scorporare Iveco in tempi brevi, ha terminato con un 2,58%, Stellantis ha guadagnato l’1,46 e Pirelli l’1,87 per cento. Queste ultime due hanno capitalizzato i dati diffusi dall’Acea: secondo l’associazione europea dei produttori di auto a marzo le immatricolazioni hanno fatto registrare un incremento di 87 punti percentuali ed il dato relativo la casa nata dal matrimonio di Psa ed Fca ha evidenziato un +140,9%. Giornata positiva anche per Unipol (+2,31%), che ha avviato il piano di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) Ultima seduta della settimana in crescendo per le borse europee, spinte nel corso della seconda parte dai nuovi record messi adalle borse USA. Sul listino di Piazza Affari, dove ilMib ha terminato in rialzo dello 0,88% portandosi a 24.744,38 punti, spicca in particolare il buon andamento del comparto industriale. CNH Industrial, che ha confermato di voler scorporare Iveco in tempi brevi, ha terminato con un 2,58%, Stellantis ha guadagnato l’1,46 e Pirelli l’1,87 per cento. Queste ultime due hanno capitalizzato i dati diffusi dall’Acea: secondo l’associazione europea dei produttori di auto a marzo le immatricolazioni hanno fatto registrare un incremento di 87 punti percentuali ed il dato relativo la casa nata dal matrimonio di Psa ed Fca ha evidenziato un +140,9%. Giornata positiva anche per Unipol (+2,31%), che ha avviato il piano di ...

