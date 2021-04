Scuola, Giannelli (Anp): 'Difficile una riapertura entro il 3 maggio' (Di venerdì 16 aprile 2021) Con una campagna vaccinale a rilento non solo le attività produttive hanno subito innumerevoli danni ma anche il settore scolastico. Il presidente dell'Associazione nazionale dirigenti e alte ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Con una campagna vaccinale a rilento non solo le attività produttive hanno subito innumerevoli danni ma anche il settore scolastico. Il presidente dell'Associazione nazionale dirigenti e alte ...

Advertising

fisco24_info : Scuola e università, dal 26 aprile in presenza in zona gialla e arancione: Il monito di Antonello Giannelli, presid… - giu_alessi : RT @orizzontescuola: Riaperture maggio, Giannelli (ANP): “A scuola il 3 maggio? Difficile pensarlo con la situazione odierna” - globalistIT : - ilSipontinoNet : ??????? Dal 3 maggio tutti a scuola in presenza ? Floridia: '..Regalare a tutti gli studenti almeno l’ultimo mese di s… - zazoomblog : Scuola: Giannelli (presidi) tutti sui banchi a maggio? Difficoltà non ancora superate - #Scuola: #Giannelli #(pres… -