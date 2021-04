Ritardi nella somministrazione di vaccini a ‘fragili’ | Nursind scrive all’Asl

(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutie mancatadi dosi di vaccino anti-covid19 a pazienti disabili affetti da patologie psichiche e fisiche. Lo denuncia in una missiva indirizzatadi Salerno e al dipartimento di salute mentale dei vari distretti sanitari salernitani, Mirko Marzullo, segretario dell’organizzazione sindacale degli infermieri. “Molti infermieri – scrivono – lamentano la mancatadeianti-Covid19 ai pazienti in carico e affetti da problemi di salute mentale. Molti dei pazienti-sottolinea l’organizzazione sindacale-sono spesso gravati da disabilità sia psichiche che fisiche, che incontrano difficoltà nell’accesso diretto e autonomo ai percorsi di cura”. Di qui, la richiesta di “porre rimedio al ritardo ...

