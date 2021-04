Questa emergenza sanitaria ha aumentato ancora di più il divario tra ricchi e poveri (Di venerdì 16 aprile 2021) di Luigi Manfra* Secondo i dati della Johns Hopkins University al 15 aprile di quest’anno, sono 138.284.275 i casi di Coronavirus in tutto il mondo e 2.973.179 i decessi. Lo scoppio della pandemia e la susseguente recessione economica hanno avuto un effetto dirompente sulla vita sociale ed economica di tutti i paesi e, in particolar modo, sui gruppi più fragili della popolazione. Infatti, sono le persone più povere, sia nei paesi ricchi che in quelli poveri, che soffrono di più a causa del lavoro perso, della vulnerabilità al contagio, in quanto vivono e lavorano in contesti ad alto rischio, privi di assistenza sanitaria e protezione sociale. Nel rapporto “Poverty and Shared prosperity 2020: Reversals of Fortune”, la Banca Mondiale ha rivisto le previsioni sulla riduzione della povertà assoluta. Nel 2020, per la prima volta in due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) di Luigi Manfra* Secondo i dati della Johns Hopkins University al 15 aprile di quest’anno, sono 138.284.275 i casi di Coronavirus in tutto il mondo e 2.973.179 i decessi. Lo scoppio della pandemia e la susseguente recessione economica hanno avuto un effetto dirompente sulla vita sociale ed economica di tutti i paesi e, in particolar modo, sui gruppi più fragili della popolazione. Infatti, sono le persone più povere, sia nei paesiche in quelli, che soffrono di più a causa del lavoro perso, della vulnerabilità al contagio, in quanto vivono e lavorano in contesti ad alto rischio, privi di assistenzae protezione sociale. Nel rapporto “Poverty and Shared prosperity 2020: Reversals of Fortune”, la Banca Mondiale ha rivisto le previsioni sulla riduzione della povertà assoluta. Nel 2020, per la prima volta in due ...

Ultime Notizie dalla rete : Questa emergenza Milano, si dimette sindaco di Opera per inchiesta mascherine ...di sindaco per rispetto nei confronti della cittadinanza e per potersi difendere a pieno in questa ... parenti e dipendenti del comune alle porte di Milano nel pieno dell'emergenza pandemica del marzo ...

Caparezza in concerto, tutte le date del tour 2022 ...restano confermate ma potrebbero subire modifiche e variazioni in base all'andamento dell'emergenza ... Per venire fuori da questa staticità, l'unico modo per Caparezza è prendere una decisione e ...

Ictus durante la pandemia, nel 2020 oltre 500 casi trattati al Santo Stefano di Prato L'ictus non resta a casa anche nel corso della pandemia. Un intervento immediato è fondamentale nel trattamento di questa patologia tempo dipendente per ...

Andrea Costa, sottosegretario alla Sanità: «Le Regioni mai restate senza vaccini. Ora pensare a riaperture e controlli» Andrea Costa, sottosegretario alla Sanità, in visita oggi all'ospedale di Terni, «per stare vicino ai territori, perchè mai come in questo momento la politica deve ...

