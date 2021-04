Operata la figlia di Gianluca Vacchi “Giorni difficili” | come sta Blu Jerusalema | 5 mesi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sono stati “” per, che ha annunciato a mezzo Instagram che sua, Blu, lunedì scorso si è sottoposta a un delicato intervento chirurgo. La sua prima, venuta al mondo a ottobre scorso dall’amore con la modella sudamericana Sharon Fonseca e oggi cinquee mezzo, ha dovuto affrontare un’operazione per correggere la palatoschisi, una malformazione con cui è nata di cui papàaveva parlato qualche mese fa sulle pagine del settimanale spagnolo ‘Hola!’. “Blu è nata con la palatoschisi. Immediatamente la nostra anima e il nostro cuore sono stati accanto a lei, ma allo stesso tempo con tutte le famiglie che hanno dovuto affrontare una situazione simile, visto che questo accade ...

Advertising

GDS_it : #GianlucaVacchi, la figlia Blu Jerusalema operata a soli 6 mesi: le sue condizioni - carlamartamari : RT @fanpage: La piccola Blu Jerusalema, figlia di Gianluca Vacchi, è stata operata - PasqualeMarro : Dramma per #GianlucaVacchi, la figlia di cinque mesi operata - ricatti88 : RT @fanpage: La piccola Blu Jerusalema, figlia di Gianluca Vacchi, è stata operata - benjamn_boliche : RT @fanpage: La piccola Blu Jerusalema, figlia di Gianluca Vacchi, è stata operata -

Ultime Notizie dalla rete : Operata figlia

La sua piccola Blu Jerusalema, la figlioletta di cinque mesi nata dal rapporto con la compagna Sharon Fonseca, è stataper correggere una pesante malformazione. Le condizioni di Blu ...Su Instagram la foto con la piccola Blu tra le braccia del papà, che racconta i giorni difficili superati anche grazie alla forza della ...È volata in Cielo l'anima buona di Cesira Bernardi in Pederneschi Ne danno il triste annuncio il marito Luigi, i figli Giusy, Mary con Luciano, Silvio con Michela, la sorella, nipoti, pronipoti e pare ...ASCOLI - Da tempo si parla del quartiere di Porta Maggiore come il cuore pulsante della città: abitativo, economico, sociale, commerciale. Una zona in cui chiunque voglia venire a ...