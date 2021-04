Montefusco: 'Napoli - Inter? Fossi in Gattuso punterei su Osimhen' (Di venerdì 16 aprile 2021) Napoli - " Mertens oppure Osimhen? Sarà Gattuso a dover valutare la scelta, ma io sfrutterei Osimhen ". È questa l'opinione dell'allenatore (ed ex calciatore del Napoli ) Vincenzo Montefusco , ai ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)- " Mertens oppure? Saràa dover valutare la scelta, ma io sfrutterei". È questa l'opinione dell'allenatore (ed ex calciatore del) Vincenzo, ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Montefusco Napoli Montefusco: 'Napoli - Inter? Fossi in Gattuso punterei su Osimhen' NAPOLI - " Mertens oppure Osimhen? Sarà Gattuso a dover valutare la scelta, ma io sfrutterei Osimhen ". È questa l'opinione dell'allenatore (ed ex calciatore del Napoli ) Vincenzo Montefusco , ai microfoni di Radio Marte , in vista dello scontro Champions con l' Inter di domenica sera: " A Gattuso non mi sento di dire qualcosa per quanto riguarda il campo, ha ...

Montefusco: "Napoli-Inter? Fossi in Gattuso punterei su Osimhen" Il tecnico ed ex azzurro: "Inutile la polemica con De Laurentiis, da quando c'è il silenzio stampa i risultati stanno arrivando..." ...

