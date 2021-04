La Juventus prova l’assalto a Calhanoglu (Di venerdì 16 aprile 2021) La Juventus continua a seguire con grande interesse i giocatori del Milan in scadenza di contratto. Occhi puntati su Calhanoglu. Comunque vada a finire, il Milan della stagione 2020/21 ha raggiunto un obiettivo: da molto tempo a questa parte non si trovava a dover lottare con la Juventus per la posizione di classifica. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 16 aprile 2021) Lacontinua a seguire con grande interesse i giocatori del Milan in scadenza di contratto. Occhi puntati su. Comunque vada a finire, il Milan della stagione 2020/21 ha raggiunto un obiettivo: da molto tempo a questa parte non si trovava a dover lottare con laper la posizione di classifica. Tutte le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gabri_Juventus : RT @forumJuventus: [Sky Sport] Dybala verso quota 100 in bianconero. Da quando è arrivato nel 2015, nessuno ha segnato più di lui. E CR7 pr… - 100x100Napoli : La #Juventus vuole provare il colpo a zero per #Donnarumma. - Pall_Gonfiato : Donnarumma, la Juventus ci prova: blitz di Raiola a Torino - MarcoZH11 : RT @MarcoZH11: Trovo che sia assurdo e ingiustificabile avere una parte di tifoseria interista che prova odio verso Suning. Una proprietà… - MambADKing : RT @MarcoZH11: Trovo che sia assurdo e ingiustificabile avere una parte di tifoseria interista che prova odio verso Suning. Una proprietà… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus prova Calcio. Trentalange, arbitrare è missione educativa ...si accaniscono su episodi di una partita che aveva diretto tre anni prima (Inter - Juventus del ... che futuro attende questa nuova generazione arbitrale a digiuno di esperienze agonistiche? "La prova ...

Dai fallimenti alla prova del '9': finalmente l'uomo giusto? ... e costantemente corteggiato dalle più prestigiose società europee, tra cui qualcuno ricorderà le voci su un suo possibile approdo alla Juventus, egli non riusciva più a scrollarsi di dosso l' ...

Il retroscena degli attacchi minacciosi di Juve, Inter, Napoli, Atalanta,Lazio, Verona e Fiorentina al presidente della Lega di serie A Il caso del feroce attacco a Paolo Dal Pino presidente della Lega diSerir A, ha ispirato la brillante scrittura di Ivan Zazzeroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio che in editoriale sul giorn ...

Cosa c’è dietro la strategia di Raiola su Donnarumma: la minaccia ai suoi guadagni milionari Mino Raiola da settimane è attivo più che mai nel pianificare il futuro dei suoi assistiti top, da Donnarumma a Haaland ...

...si accaniscono su episodi di una partita che aveva diretto tre anni prima (Inter -del ... che futuro attende questa nuova generazione arbitrale a digiuno di esperienze agonistiche? "La...... e costantemente corteggiato dalle più prestigiose società europee, tra cui qualcuno ricorderà le voci su un suo possibile approdo alla, egli non riusciva più a scrollarsi di dosso l' ...Il caso del feroce attacco a Paolo Dal Pino presidente della Lega diSerir A, ha ispirato la brillante scrittura di Ivan Zazzeroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio che in editoriale sul giorn ...Mino Raiola da settimane è attivo più che mai nel pianificare il futuro dei suoi assistiti top, da Donnarumma a Haaland ...