Inter, il rinforzo sugli esterni si chiama Florenzi: Conte spinge per l'acquisto dell'azzurro (Di venerdì 16 aprile 2021) Potrebbe presto concludersi l'avventura francese di Alessandro Florenzi. Il laterale italiano, frenato anche dal Covid-19 nelle ultime settimane, non è un elemento imprescindibile nelle gerarchie del nuovo tecnico del Paris Saint Germain, l'argentino Mauricio Pochettino. Per questo motivo, i freschi semifinalisti Champions, sono incerti se far valere il loro diritto di riscatto o meno. La Roma, detentrice del cartellino del calciatore, per lasciar partire a titolo definitivo il suo ex capitano chiede 9 milioni di euro. Nel caso in cui i parigini arenassero la trattativa, l'Inter è pronta a cogliere l'occasione low cost per rimpinguare le proprie corsie. Il nazionale azzurro è da sempre stimato da Antonio Conte, che gradisce la sua duttilità e la grande abnegazione messa in campo.

Ultime Notizie dalla rete : Inter rinforzo Mercato Inter, Conte fa la lista: le prime due richieste per restare Nel reparto centrale, però, l'Inter punterà anche un rinforzo di qualità come appunto De Paul. L'argentino può lasciare l'Udinese, ma c'è il rischio asta dopo l'interessamento del Napoli che si ...

Inter, si punta sulla linea verde. Il profilo del (probabile) nuovo rinforzo Anche per questa ragione la squadra che lo aveva scoperto (prima di cederlo appunto alla Primavera dell'Inter per poi riprenderlo) sembra intenzionata a non esercitare il riscatto. Se tornasse a ...

Calciomercato Inter, la conferma che tutti stavano aspettando Calciomercato Inter, proprio come si pensava la squadra sta muovendo i suoi passi verso un'unica direzione: la prossima stagione che dovrà essere affrontata alla grande, in forze. La rosa deve essere ...

Mercato Inter, occhi puntati su Damsgaard: sarebbe sfida alla Juventus Mikkel Damsgaard potrebbe essere il nuovo rinforzo della prossima stagione dell' Inter. Durante la sessione di mercato estiva il danese potrebbe essere infatti un obiettivo dei dirigenti nerazzurri. I ...

