Il sottosegretario Costa gela i tifosi: “Ancora nulla di ufficiale sulla riapertura degli stadi” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancora non c’è nulla di ufficiale, ne ho parlato poco fa con il Ministro. La posizione non è stata presa dal governo e non so come siano uscite le notizie”. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa commenta così le indiscrezioni uscite nel tardo pomeriggio odierno circa una parziale riapertura degli stadi a partire del 1 maggio. “Se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Stavamo ragionando sulle ultime due partite di campionato. Gli Europei si giocheranno in Italia con il pubblico e spero che ci sia anche in finale di Coppa Italia – ha aggiunto a Sky Sport Costa – Credo che le settimane precedenti possono servire per aprire anche ad altri eventi sportivi, ma anche concerti e eventi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“non c’èdi, ne ho parlato poco fa con il Ministro. La posizione non è stata presa dal governo e non so come siano uscite le notizie”. Ilalla Salute Andreacommenta così le indiscrezioni uscite nel tardo pomeriggio odierno circa una parzialea partire del 1 maggio. “Se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Stavamo ragionando sulle ultime due partite di campionato. Gli Europei si giocheranno in Italia con il pubblico e spero che ci sia anche in finale di Coppa Italia – ha aggiunto a Sky Sport– Credo che le settimane precedenti possono servire per aprire anche ad altri eventi sportivi, ma anche concerti e eventi ...

Advertising

DiMarzio : Riapertura stadi | Sulla data del 1 maggio il Sottosegretario Costa precisa: 'Riflessioni in corso. Pubblico agli E… - GoalItalia : Il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, frena sulla riapertura degli stadi in zona gialla dal 1° maggio: 'Nie… - TuttoMercatoWeb : Sottosegretario Salute Costa: 'Apertura stadi il 1 maggio? Niente di ufficiale. Il governo non ha deciso' - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??Riapertura stadi, il sottosegretario frena: “Puntiamo alla #CoppaItalia” ??Le parole di Costa #LBDV #LeBombeDiVlad #Calci… - anteprima24 : ** Il sottosegretario Costa gela i tifosi: 'Ancora nulla di ufficiale sulla riapertura degli stadi' **… -

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretario Costa Pubblico negli stadi: verso il sì a 1.000 spettatori dal primo maggio nelle regioni "gialle" Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha specificato che, però, non è ancora una decisione ufficiale presa dal governo, e che al momento vi è certezza solo per gli Europei e ottimismo per la ...

Pubblico negli stadi in 'zona gialla'. Costa: "Nulla di ufficiale" Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa smentendo il via libera a partire da sabato 1 maggio per l'accesso del pubblico agli stadi fino a un massimo di 1.000 spettatori e fino ad un ...

Riaperture, Costa frena: "Nulla di ufficiale. Puntiamo alla Coppa Italia" Tiene banco il possibile ritorno dei tifosi allo stadio prima della fine del campionato, e il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha frenato sulla possibilità, anche se il meccanismo è al momento ...

Costa: "Riapertura degli stadi a maggio? Non c'è ancora nulla di ufficiale" Il sottosegretario alla Salute: "La posizione non è stata presa dal governo, se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Spero ci sia il pubblico anche in finale di Coppa Italia" ...

Ilalla Salute Andreaha specificato che, però, non è ancora una decisione ufficiale presa dal governo, e che al momento vi è certezza solo per gli Europei e ottimismo per la ...Lo ha detto ilalla Salute Andreasmentendo il via libera a partire da sabato 1 maggio per l'accesso del pubblico agli stadi fino a un massimo di 1.000 spettatori e fino ad un ...Tiene banco il possibile ritorno dei tifosi allo stadio prima della fine del campionato, e il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha frenato sulla possibilità, anche se il meccanismo è al momento ...Il sottosegretario alla Salute: "La posizione non è stata presa dal governo, se sarà possibile saremo contenti di poterlo fare. Spero ci sia il pubblico anche in finale di Coppa Italia" ...