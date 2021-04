Il nuovo stadio è un asset fondamentale | bisogna uscire dall' impasse

(Di venerdì 16 aprile 2021) Atteso in Italia entro fine mese, Steven Zhang dovrà affrontare diverse questioni. Lontano da Milano dal 7 ottobre scorso, il presidente dell'Inter avrà in agenda anche un punto imprescindibile: ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo stadio

Lontano da Milano dal 7 ottobre scorso, il presidente dell'Inter avrà in agenda anche un punto imprescindibile: definire la questione legata al. Paletti rispettati ? Il progetto che vede ...... con tutti gli eventi 'big', da, slittati di un altro anno. Sarà così ovunque in Europa, con il tour di Lady Gaga, inizialmente pensato per l'estate 2020, praticamente certo di...Rocco Commisso della Fiorentina, alleato con la Juventus di Agnelli e la Lazio di Lotito, chiede un cambio nella Lega di Serie A ...Si prova a ripartire in Italia con lo sport: sembrano passati anni luce da quando sentivamo le grida dei tifosi o da quando potevano sentire l’odore del cloro. Vaccini permettendo, l'Italia si avvia v ...