I tifosi tornano allo stadio e nei palazzetti

allo stadio anche se in quantità limitata e solo nelle zone gialle, ma è comunque uno spiraglio verso la normalità. A dare la notizie della riapertura degli stadi è Gazzetta dello Sport.Torna il pubblico negli stadi e nei palazzetti. Il governo ha deciso che dal primo maggio, nelle regioni in zona gialla, gli impianti potranno di nuovo ospitaree appassionati per le attività agonistica di rilevanza nazionale. A partire dunque dalla Serie A di calcio. Le limitazioni ? Ci saranno ovviamente delle limitazioni: nelle strutture all'aperto ...Nelle regioni in zona gialla, a partire dal 1 maggio, il pubblico potrà tornare sugli spalti: 1000 spettatori all'aperto, 500 nei palazzetti al chiuso ...Lo prevede uno schema di decreto che il Dipartimento Sport sottoporrà nei prossimi giorni al Consiglio dei ministri ...