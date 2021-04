Gestazione solidale, Maria Sole: «Spero di essere l’ultima ad andare in tribunale» (Di venerdì 16 aprile 2021) È stato depositato in Parlamento (dai deputati Guia Termini, Doriana Sarli, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni ed Elisa Siragusa), un disegno di legge per favorire e regolamentare la gestazione solidale per altri. «Il deposito della proposta di legge per la regolamentazione della gestazione solidale per altri è un’ottima notizia» commenta Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni, realtà attiva nella tutela del diritto alla scienza e alla salute. «Il risultato di un lavoro straordinario di giuristi, esperti e associazioni, coordinate dall’associazione Luca Coscioni e Certi Diritti. Un grande passo avanti, che tocca le vite di decine di migliaia di persone in Italia, e apre alla possibilità di “fare famiglia” anche alle persone che per motivi diversi sono impossibilitati a portare avanti una gravidanza». Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) È stato depositato in Parlamento (dai deputati Guia Termini, Doriana Sarli, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni ed Elisa Siragusa), un disegno di legge per favorire e regolamentare la gestazione solidale per altri. «Il deposito della proposta di legge per la regolamentazione della gestazione solidale per altri è un’ottima notizia» commenta Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni, realtà attiva nella tutela del diritto alla scienza e alla salute. «Il risultato di un lavoro straordinario di giuristi, esperti e associazioni, coordinate dall’associazione Luca Coscioni e Certi Diritti. Un grande passo avanti, che tocca le vite di decine di migliaia di persone in Italia, e apre alla possibilità di “fare famiglia” anche alle persone che per motivi diversi sono impossibilitati a portare avanti una gravidanza».

