Formula 1 | Bottas il più veloce nelle prime due sessioni di prove libere

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 16 aprile 2021)1, ledel GP di Imola. Mercedes subito davanti a tutti. Ferrari presente. IMOLA (BOLOGNA) – Ledue sessione didel GP di Imola nel segno della Mercedes. Valtteriè riuscito a timbrare il miglior crono sia nella prima che nella seconda sessione. Bene anche Lewis Hamilton, mentre Verstappen nel pomeriggio ha avuto un piccolo problema che non gli ha permesso di fare un buon crono. VSC has ended, we are green again However, @Max33Verstappen's bad luck continues in Italy #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/0pDaohGNhx—1 (@F1) April 16, 2021 Ferrari in ripresa – Per la Ferrari un venerdì molto positivo. Leclerc e Sainz hanno dimostrato di essere molto competitivi e l’obiettivo podio non sembra essere ...