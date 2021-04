Dybala adesso c' è | attacco Juve al completo | Pirlo va a forza 4

(Di venerdì 16 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Tre precari e due apprendisti. È il modo del lavoro flessibile che fa breccia nel calcio. Certo, i precari sono un po' sui generis: il portoghese guadagna 30 milioni di euro l'anno, lo spagnolo trova ...... la Juventus si gode le prestazioni sia di Cristiano Ronaldo che di Paulo. L'argentino è tornato a disposizione dopo tre mesi espera di poter aiutare i bianconeri in questo finale di ...Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Cose di Calcio', è intervenuto l'ex dg della Juventus Luciano Moggi: "Dal punto di vista societario credo che la Juventus ...In questi giorni molti dei giocatori della Juventus sono al centro di diverse voci di mercato. Tra i più chiacchierati ci sono sicuramente Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Il numero 10 juventino non ...