Draghi, dal 26 zona gialla, è rischio ragionato (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo sulle aperture oggi ha preso "un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che sono in miglioramento". Lo dice il premier Mario Draghi confermando che la cabina di regia "anticipa al ...

AnnalisaChirico : Dal 26 aprile ristoranti e bar aperti anche la sera. Lo annuncerà in giornata il premier Draghi. Il ministro Speran… - matteosalvinimi : La richiesta che la Lega oggi porterà al presidente Draghi è che tutti i soldi nel nuovo Decreto Imprese vengano de… - DantiNicola : Non ho molto altro da aggiungere a quanto scritto oggi dal @nytimes se non un: sì, ne è valsa la pena!… - pirata_21 : #Draghi:'Con le #riaperture dal 26 Aprile preso un rischio ragionato'. Sul fatto che altrimenti non ci arrivava il governo. - Soverato : Mario Draghi: “Ci saranno riaperture dal 26 aprile, ci prendiamo un rischio ragionato” -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi dal Riaperture, scuole e ristoranti all'aperto dal 26 aprile Dal 26 aprile teatri, cinema e spettacoli dovrebbero tornare a essere consentiti all'aperto, e con ... Le novità, ha poi aggiunto Draghi, potrebbero essere definitive, grazie alla vaccinazione : '...

Riaperture? Non giustificate da numeri/ Peggiori rispetto a fine prima ondata Covid Dietro le riaperture che sta per varare il Governo Draghi c'è, dunque, il pressing della politica? ... Dunque, non siamo nella stessa situazione di un anno fa, quando uscivamo dal primo lockdown. Mentre ...

Coprifuoco resta alle 22 Ristoranti aperti anche di sera all'aperto dal 26 aprile, come teatri, cinema e spettacoli, mentre al chiuso gli spettacoli dovrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per ...

Zone gialle dal 26 aprile, Draghi: “Rischio ragionato” Le parole del premier in conferenza stampa "Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia. Il governo sulle aperture oggi ha preso "un rischio ragionato, un rischio fondato sui dati che s ...

