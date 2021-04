Draghi: “Dal 26 aprile sarà consentita la zona gialla” (Di venerdì 16 aprile 2021) In conferenza stampa il Premier Mario Draghi ha spiegato il piano per l’allentamento delle restrizioni e la riapertura di scuole ed attività Il Premier Mario Draghi in conferenza stampa assieme al Ministro della Salute Roberto Speranza, ha annunciato le nuove importanti misure. I provvedimenti del Governo sono indirizzati verso una riapertura delle attività e delle scuole. I ristoranti alzeranno la saracinesca all’aperto anche di sera e in classe si rientrerà in zona gialla e arancione. Le nuove regole riguardano anche teatri e cinema. Tra ottimismo e rischio calcolato “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”, ha dichiarato il Premier, per poi soffermarsi sui rischi delle riaperture. “Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) In conferenza stampa il Premier Marioha spiegato il piano per l’allentamento delle restrizioni e la riapertura di scuole ed attività Il Premier Marioin conferenza stampa assieme al Ministro della Salute Roberto Speranza, ha annunciato le nuove importanti misure. I provvedimenti del Governo sono indirizzati verso una riapertura delle attività e delle scuole. I ristoranti alzeranno la saracinesca all’aperto anche di sera e in classe si rientrerà ine arancione. Le nuove regole riguardano anche teatri e cinema. Tra ottimismo e rischio calcolato “Si può guardare al futuro con prudente ottimismo e fiducia”, ha dichiarato il Premier, per poi soffermarsi sui rischi delle riaperture. “Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti ...

