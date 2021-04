Dopo i vademecum nuovi strumenti di partecipazione | promette Bellini

(Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - "Integrare umano e digitale per arrivare a catturare e valorizzare quella che Enrico Letta chiama l'intelligenza collettiva all'interno del Partito Democratico". E' questo il motivo ispiratore, strumento ed obiettivo, del lavoro alla base delche il segretario Pd ha sottoposto a 2.949 circoli in tutta Italia. A spiegarlo all'AGI è Michele, capo dello staff di Enrico Letta. "Abbiamo istituito un team composto da personale del Partito Democratico e da volontari che ha letto tutte le risposte e identificato le proposte e le criticità ricorrenti", spiega. "Contemporaneamente abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per elaborare il linguaggio, identificando e raggruppando le parole chiave per gruppi semantici riconducibili ad un unico concetto. Grazie a questo è stato possibile, ad esempio, ...

Il capo staff di Enrico Letta spiega all'AGI che "siamo solo all'antipasto della partecipazione dei circoli alla vita del partito democratico"