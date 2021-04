Covid | Israele revoca l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto

Advertising

RobertoBurioni : Sulla base di questi dati possiamo affermare che Israele, grazie alla vaccinazione a tappeto, oggi è praticamente u… - MediasetTgcom24 : Covid, Israele: 'Dal 18 aprile stop all'obbligo di mascherina all'aperto' #israele - fattoquotidiano : Covid, l’ad di Pfizer Bourla: “Aumenteremo drasticamente le forniture. Con Israele siamo riusciti a dimostrare che… - Ettore572 : RT @SkyTG24: In #Israele il 65% della popolazione è stata vaccinata contro il #Covid19 con due dosi, ma l'allerta resta sempre alta: https:… - SkyTG24 : In #Israele il 65% della popolazione è stata vaccinata contro il #Covid19 con due dosi, ma l'allerta resta sempre a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Israele

Questo è solo uno degli allentamenti delle restrizioni programmati nel Paese, a fronte del successo della campagna di vaccinazione anti -. 'Il 65% della popolazione inè vaccinato. L'......contro il- 19. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Yuli Edelstein, mentre si concludono questa sera le celebrazioni della festa dell'Indipendenza. "Il tasso d'infezione inè ...L'infettivologo Marco Rizzi, in un'intervista per Il Fatto Quotidiano, ha spiegato che fino alla fine dell'anno continueranno ad esserci restrizioni.La terza ondata di Covid in Germania sta preoccupando non poco la cancelliera Angela Merkel: «Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la ...