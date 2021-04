Calcio: Chiellini, 'rinnovo? Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve' (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 16 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Chiellini Juve, Chiellini: 'Non indosserò mai un'altra maglia' TORINO - Giorgio Chiellini , in un'intervista a Sky Sport a proposito del proprio futuro, assicura che non sarà mai un problema per la Juve. Il capitano del club bianconero lo ha spiegato chiaramente: " Durante la ...

Chiellini: Juve, mai con un'altra maglia e mai un problema

Calcio: Chiellini, 'rinnovo? Io e Buffon non saremo mai un problema per la Juve' Torino, 16 apr. (Adnkronos) - "Nel periodo in cui ero in nazionale sembrava fossi un problema e si parlava del fatto se io e Gigi avessimo rinnovato oppure no. Ma quella è una cosa non vera, non esist ...

Chiellini e il futuro: “Sono concentrato solo sugli attaccanti dell’Atalanta” In un’intervista ai microfoni di Sky, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato anche della prossima sfida con la Dea Di seguito un estratto delle parole di Chiellini in tv: “Durante la ...

