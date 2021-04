Beatrice Marchetti | chi è il suo fidanzato segreto | svelata l’identità

(Di venerdì 16 aprile 2021) Sapete chi è ildi? Finalmente è statala sua identità: il nome del fortunatoè una delle concorrenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Sin da piccola,ha coltivo la sua passione per la moda, sfilando per le passerelle più importanti d’Italia. Lavora inoltre per numerosi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsaeChia : #Isola 15, ecco chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti (foto) - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi: rivelata l'identità del misterioso fidanzato di Beatrice Marchetti #isoladeifamosi… - Giuh_h : chissà se Vera Gemma ha già rovesciato la dittatura dei ratti guidata da Gilles R0cca e Valentina Persi4 e instaura… - infoitcultura : Isola dei Famosi, Awed al centro delle polemiche: le accuse di Beatrice Marchetti e Vera Gemma (VIDEO) - Betaland_it : RT @betalandclover: Nominations all'#isoladeifamosi2021: a dare segni di cedimento è #Fariba Tehrani, colpevole un pugno di riso deve vede… -

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Marchetti

Non c'è stata nessuna eliminazione, mentre al televoto sono finitee Fariba Tehrani . Il diretto competitor del programma Mediaset è stata la sitcom Un passo dal cielo 6 su Rai Uno.... il leader di puntata Andrea Cerioli salva Ciufoli, la Teherani non viene eliminata ma va nuovamente in nomination insieme alla top. Il verdetto si scoprirà nella puntata di ...Dopo Brando Giorgi anche Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l'Isola dei Famosi 2021 per un problema all'occhio: la conduttrice deve rientrare in Italia per ulteriori accertamenti. Elisa Is ...Dopo la decisione di Andrea Cerioli di mandare Fariba Tehrani al televoto, Elettra Lamborghini ha rimproverato i naufraghi di essersi coalizzati ...