Arrampicata | Coppa del Mondo | Camilla Moroni 7ma in qualifica a Meiringen | avanza anche Laura Rogora

(Di venerdì 16 aprile 2021) A(Svizzera) è incominciata la prima tappa delladel2021 disportiva. Questo appuntamento d’apertura è riservato esclusivamente al boulder, la disciplina più tecnica. Spazio allezioni, per iniziare la lunga cavalcata che porterà alle Olimpiadi di Tokyo, dove questo sport farà il suo debutto assoluto nel programma a cinque cerchi. Al maschile primo posto per i due grandi favoriti della vigilia, ovvero il giapponese Fujii Kokoro (4t5z 5 5) e il ceco Adam Ondra (4t5z 14 9), mentre alle loro spalle si sono piazzati il nipponico Amagasa Sohta (3t5z 5 17) e lo sloveno Domen Skofic (3t5z 3 6). Attardati gli italiani, che non accedono alle semifinali: Michael Piccolruaz 27mo (2t3z 5 4, giàto alle Olimpiadi), Filip Schenk 49mo (1t3z 3 5), ...

Advertising

SportPassionNet : Parte da Meiringen in Svizzera la Coppa del mondo #boulder #arrampicata - zazoomblog : Arrampicata sportiva parte la Coppa del Mondo: Italia a Meiringen col mirino sulle Olimpiadi - #Arrampicata… - upclimbing : Chi ha vinto ?? in Coppa Europa Boulder ?????? Tutti i risultati ??????qui sotto ??? FASI Federazione Arrampicata Sportiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrampicata Coppa

Irina Daziano , classe 3T del Liceo sportivo (Liss), ha vinto laItalia Under 18 e si è aggiudicata il secondo posto nella classifica assoluta nella specialità boulder disportiva, ...E il 24 aprile sarò invece in gara a Bressanone nella terza tappa diItalia". Anche Elisa ...ha "contagiato" tutta la famiglia con questo sport " dice Elisa Lauretano " Il bello dell'...L'arrampicata sportiva torna a essere protagonista a livello internazionale dopo una lunga assenza. Gli Europei autunnali, a cui moltissimi big non si erano presentati, avevano assegnato gli ultimi pa ...Dopo gli Europei di Roma, ora tocca al campionato? In serie A è da fine ottobre dello scorso anno che non ci sono più spettatori, mentre nelle prime giornate potevano entrare solo in mille a partita, ...