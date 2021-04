Amici 20 anticipazioni 17 aprile 2021 | un solo eliminato | spoiler

(Di venerdì 16 aprile 2021) Che cosa vedremo nella puntata di20 in onda domani, 17? Lo scopriamo ovviamente con le riccheche corrono veloci sul web dopo la registrazione della puntata di ieri. Un nuovo appuntamento quindi con il serale di Canale 5 ci aspetta domani ma, per i più curiosi, arrivano gliche ci permettono di conoscere il nome dell’allievo. Possiamo dirvi che nella puntata di20 che vedremo domani sera su Canale 5 ci sarà una sola eliminazione. Per quanto riguarda gli ospiti, nella puntata diin onda il 17, ci saranno Raoul Bova, che presenta la nuova fiction Buongiorno amore di cui sarà protagonista, e Loredana Bertè. E adesso continuate la letturase amate ...

TancrediStan : RT @SaraHalilovic77: Aka sta bene? Samuele ha ballato? Alessandro? Tancredi? Serena invece? Non sono le anticipazioni di uomini e donne ma… - PeterTingle___ : MA QUESTE ANTICIPAZIONI DI AMICI AIUTO FATEMI ARRIVARE A DOMANI SERAAAAAAAA - mchiaramici : RT @SaraHalilovic77: Aka sta bene? Samuele ha ballato? Alessandro? Tancredi? Serena invece? Non sono le anticipazioni di uomini e donne ma… - infoitcultura : Amici 20, anticipazioni sabato 17 aprile: ballottaggio inaspettato, ecco chi è stato eliminato - Roberta54911456 : Fiera di te e di quello che stai facendo???? #Amici20 #deddy -

