WTA Charleston II 2021 | risultati 14 aprile Vanno ai quarti Kovinic | Rogers | Tauson ed Hibino

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il torneo MUSC Health Women’s Opendi tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sulla terra battuta (di colore verde) di(il secondo dei due consecutivi nella stessa località, che va a rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, vede oggi disputarsi i primi quattro incontri degli ottavi di finale. Il derby statunitense premia Shelby, testa di serie numero 3, che spazza via la qualificata Claire Liu con un duplice 6-2 in un match a senso unico e neise la vedrà con la montenegrina Danka, che elimina in tre set, in un match a corrente alternata, la statunitense Lauren Davis, numero 7 del seeding, per 6-1 1-6 6-3. Continua nel suo ottimo momento la danese Clara, che si libera abbastanza celermente dell’australiana ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Charleston

...amaro per Sara Errani nel torneo250 con un montepremi di 235.239 dollari che si sta disputando sugli stessi campi in terra verde a, in South Carolina. La 33enne romagnola, n.112, ...Esordio amaro per Sara Errani nel 'Musc Health Women's Open', torneo250 con montepremi da 235.000 dollari in corso sulla terra verde di, in South Carolina. Nel primo turno la 33enne romagnola n.112 al mondo ha ceduto per 7 - 6(3) 6 - 3 in un'ora e tre ...Vinto il Volvo Car Open senza perdere un set, battuta Danka Kovinic in finale ...Se qualcuno aveva dei dubbi sulle condizioni fisiche di Rafael Nadal dopo il problema alla schiena che lo ha colpito agli Australian Open, l’esordio al Masters 1000 di Monte Carlo del maiorchino ha sc ...