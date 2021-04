Uomini e Donne: Tina Cipollari torna in collegamento (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo giorni di assenza, Tina Cipollari è tornata a Uomini e Donne. Non si tratta di un ritorno fisico in studio per l'amata opinionista, ma comunque è restata in colleamento con Maria De Filippi e ha svelato il motivo della sua assenza. I fan si stavano molto preoccupando e in tanti pensavano che Tina fosse assente per motivi di salute. Durante la puntata di oggi è finalmente caduto il mistero sulla sua assenza: a tenere lontano Tina dallo studio di Uomini e Donne è stato un trasferimento. L'opinionista romana ha spiegato di essere impegnata proprio nel cambio di abitazione. Tina Cipollari torna a Uomini e Donne in collegamento ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo giorni di assenza,ta a. Non si tratta di un ritorno fisico in studio per l'amata opinionista, ma comunque è restata in colleamento con Maria De Filippi e ha svelato il motivo della sua assenza. I fan si stavano molto preoccupando e in tanti pensavano chefosse assente per motivi di salute. Durante la puntata di oggi è finalmente caduto il mistero sulla sua assenza: a tenere lontanodallo studio diè stato un trasferimento. L'opinionista romana ha spiegato di essere impegnata proprio nel cambio di abitazione.in...

Advertising

Rvaticanaitalia : Chi sono in Italia gli uomini e le donne diventati teologi e teologhe negli ultimi 50 anni? La loro identità raccon… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - laibibi_ : @norainoflowerr Pensavo che dopo il bacio che ho visto per sbaglio a uomini e donne avevo superato il livello di cringe eppure non è così - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne, Tina Cipollari ritorna in collegamento: ecco svelato il motivo della sua lunga assenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne, puntata di oggi 15 aprile: una nuova conoscenza per Gemma Galgani A Uomini e Donne , nella puntata di oggi 15 aprile, è tornata protagonista Gemma Galgani . La Dama ha cominciato una frequentazione con un nuovo Cavaliere, Aldo. Torna nel dating show anche Tina ...

Forbes, dieci miliardari under 30: da soli gestiscono un patrimonio di quasi 30 miliardi Giovani uomini e donne che detengono un patrimonio complessivo di 29,5 miliardi di dollari, 13 miliardi in più rispetto a un anno fa. Quello del cinese Wang Zelong, al secondo posto dopo Lehmann ...

Covid, oggi a Piacenza nessun decesso. I nuovi contagi sono 35, sale la Terapia intensiva Nessuna vittima da Covid ma 35 nuovi casi di positività, di cui 24 sintomatici. E' questo il bilancio di oggi, giovedì 15 aprile, dell'emergenza Coronavirus in provincia di Piacenza. I contagi totali ...

Speranza: Vaccini, ecco le cifre per una ragionata fiducia Roma, 15 apr. (askanews) - "Non sottovaluto le difficoltà che abbiamo davanti né le sofferenze delle persone ma credo che ci siano le condizioni ...

, nella puntata di oggi 15 aprile, è tornata protagonista Gemma Galgani . La Dama ha cominciato una frequentazione con un nuovo Cavaliere, Aldo. Torna nel dating show anche Tina ...Giovaniche detengono un patrimonio complessivo di 29,5 miliardi di dollari, 13 miliardi in più rispetto a un anno fa. Quello del cinese Wang Zelong, al secondo posto dopo Lehmann ...Nessuna vittima da Covid ma 35 nuovi casi di positività, di cui 24 sintomatici. E' questo il bilancio di oggi, giovedì 15 aprile, dell'emergenza Coronavirus in provincia di Piacenza. I contagi totali ...Roma, 15 apr. (askanews) - "Non sottovaluto le difficoltà che abbiamo davanti né le sofferenze delle persone ma credo che ci siano le condizioni ...