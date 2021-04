Tina Cipollari assente dallo studio di Uomini e Donne: svelati i presunti motivi (Di giovedì 15 aprile 2021) Tina Cipollari è una colonna portante di Uomini e Donne e in molti si sono preoccupati quando qualche giorno fa non si è presentata in studio e si è limitata collegarsi da casa. Non è la prima volta che la vamp deve fare ‘l’opinionista in smart working’, lo scorso novembre infatti è entrata in contatto con una persona che ha contratto il Covid ed è stata costretta a fare una quarantena. Secondo alcuni rumor la nemica di Gemma Galgani questa settimana non sarebbe riuscita a raggiungere gli studi Elios perché impegnata nell’organizzazione del suo matrimonio e di un trasloco. Onestamente però questa ipotesi sembra abbastanza debole ed infatti a dare un’altra versione dei fatti è arrivato un’ex corteggiatore di Tina Cipollari, Amedeo Venza. Secondo l’influencer l’assenza ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 aprile 2021)è una colonna portante die in molti si sono preoccupati quando qualche giorno fa non si è presentata ine si è limitata collegarsi da casa. Non è la prima volta che la vamp deve fare ‘l’opinionista in smart working’, lo scorso novembre infatti è entrata in contatto con una persona che ha contratto il Covid ed è stata costretta a fare una quarantena. Secondo alcuni rumor la nemica di Gemma Galgani questa settimana non sarebbe riuscita a raggiungere gli studi Elios perché impegnata nell’organizzazione del suo matrimonio e di un trasloco. Onestamente però questa ipotesi sembra abbastanza debole ed infatti a dare un’altra versione dei fatti è arrivato un’ex corteggiatore di, Amedeo Venza. Secondo l’influencer l’assenza ...

Advertising

MaryPayne9444 : RT @Novella_2000: Tina Cipollari riappare a #UominieDonne dopo diversi giorni e spiega perché è mancata per un po’ - gossipblogit : Uomini e Donne, Tina Cipollari, svelato il motivo dell’assenza: “Mi sto trasferendo a Torino” - zazoomblog : Uomini e Donne: Tina Cipollari torna in collegamento - #Uomini #Donne: #Cipollari #torna - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne, Tina Cipollari ritorna in collegamento: ecco svelato il motivo della sua lunga assenza… - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Tina Cipollari riappare a #UominieDonne dopo diversi giorni e spiega perché è mancata per un po’ -