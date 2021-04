Sostenibilità | sempre più diffusa la carta ecologica e riciclata in ambito professionale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’Italia si conferma leader in Europa per la capacità di riciclo dei rifiuti, con una quota del 79% rispetto a una media europea del 39%, come indicato dal rapporto Greenitaly 2020 di Symbola. Ladi più una delle priorità anche in, con l’Istat che certifica come 2 imprese su 3 nel nostro Paese siano impegnate attivamente nella riduzione dell’impatto ambientale. Un approccio più eco-friendly passa per l’utilizzo diall’interno dell’azienda, una soluzione che consente non solo di diminuire le emissioni di CO2 in modo significativo, ma permette anche di preservare le foreste e ridurre sensibilmente il taglio degli alberi. Le scelte green delle imprese hanno importanti ricadute sulla ...