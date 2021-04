“Scostando” la crisi un po’ più in là Ecco le previsioni per l’economia italiana

Leggi su formiche

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato come atteso il Documento di economia e finanza e il nuovo scostamento di bilancio.Uno scostamento secondo quanto si apprende da presenti alla seduta, che vale 40 miliardi di euro. Tutto, testimoniano i presenti è filato liscio nella mega maggioranza che sostiene Draghi. Non c’era stata d’altronde nessuna tensione ieri nel Cdm che ha lavorato sullo scostamento, come ha confermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, rispondendo alle voci di stampa su presunte tensioni e, dunque, non riconoscendosi in queste ricostruzioni. Orlando ha anche affermato che la discussione sui nuovi sostegni “è stata incentrata su come mirare l’intervento e renderlo selettivo, tenendo anche conto della differenza dell’andamento delle imprese”. Per il ministro del, Daniele Franco, “tutti gli interventi di carattere selettivo implichino ...